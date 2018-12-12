DEUTSCHE BANK HEBT KERING AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 510 (500) EURO DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR LVMH AUF 290 (295) EUR - 'HOLD' GOLDMAN SENKT VINCI AUF 'BUY' (CONVICTION BUY LIST) - ZIEL 93 (104) EUR BERENBERG SENKT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 70,95 (81,85) EUR - 'BUY' BERENBERG SENKT ZIEL FÜR KOENIG & BAUER AUF 72 (89) EUR - 'BUY' DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 80 (87) EUR - 'BUY' GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 36 (37) EUR - 'NEUTRAL' HSBC HEBT RATIONAL AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 600 (620) EUR JPMORGAN SENKT DWS AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 24 (25) EUR LAMPE SENKT COVESTRO AUF 'HALTEN' (KAUFEN) - ZIEL 42 (110) EUR Guten Morgen wünscht: ICF BANK ...Den vollständigen Artikel lesen ...