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COVESTRO AG
COVESTRO AG Chart 1 Jahr
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DWS GROUP GMBH & CO KGAA24,375+2,48 %
FRESENIUS SE & CO KGAA39,66-0,55 %
ZALANDO SE26,12+2,67 %
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