Rajesh Vashist, CEO von SiTime, klärt auf: Was steckt hinter SiTime?

Auf der Electronica in München stellte SiTime seine MEMS-OCXOs der Emerald-Baureihe vor. Hierzulande ist SiTime oft nur Insidern bekannt, obwohl das Unternehmen ein Großteil seines Portfolios in Deutschland fertigen lässt. Einen besseren Einblick sowie einen Überblick über die Emerald-Serie gibt Rajesh Vashist im Videointerview.

Dave Doherty, CEO von Digi-Key, im Interview: Warum die Electronica so wichtig ist für Digi-Key

Wer wissen will, was in der Elektronikbranche los ist, der geht auf die Electronica - so sieht es Digi-Key-CEO Dave Doherty. Warum die Messe sonst noch wichtig ist und welche Richtung Digi-Key in Zukunft einschlägt, erklärt er im Gespräch mit der Redaktion.

Robert Neumann, CTO von Inova Semiconductors, erklärt: Iseled trifft ...

