Der Dax steigt trotz der Brexit-Unsicherheit. Gute Nachrichten vom Handelsstreit USA-China und die Aussicht auf ein neues Spitzengespräch der Präsidenten lässt hoffen.

Die Hoffnung auf eine Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China trägt den deutschen Aktienmarkt am Mittwoch weiter. Der Dax lag kurz nach Handelseröffnung 0,45 Prozent im Plus bei 10.828 Punkten. Am Donnerstag hatte der Leitindex 1,5 Prozent im Plus bei 10.780 Punkten geschlossen.

Analysten führten das Plus unter anderem auf den Einfluss von Schnäppchenjägern zurück, die sich nach dem Rückgang der vergangenen Tage wieder mit günstigeren Titeln eindecken. Nachrichten über eine Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit beflügeln die Erwartung neuer Kursgewinne.

So wurde an den Märkten positiv aufgenommen, dass sich die Signale auf eine Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China mehren. So kommt die in Kanada festgenommene Finanzchefin des chinesischen Technologieriesen Huawei, Meng Wanzhou, vorerst gegen eine millionenschwere Kaution auf freien Fuß.

Ein kanadisches Gericht stimmte nach einer Anhörung am Dienstag in Vancouver einem entsprechendem Antrag ihrer Rechtsanwälte zu. Die Managerin, die am 6. Februar erneut vor Gericht erscheinen soll, muss umgerechnet 6,6 Millionen Euro hinterlegen. Zudem muss sie ihren Pass abgeben und sich von einem Wachdienst beaufsichtigen lassen.

Meng war auf Betreiben der USA Anfang Dezember in Vancouver festgenommen worden. US-Ermittler fordern die Auslieferung Mengs. Sie werfen ihr vor, Verbindungen zu einer Firma vertuscht zu haben, die trotz Sanktionen technische Geräte an den Iran verkaufte. China forderte ...

