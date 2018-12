Die Bundeswehr hat den Abschlussbericht zum Absturz in Mali veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass ein Mechaniker-Fehler ausschlaggebend war.

Eine fehlerhafte Einstellung der Rotorsteuerung war nach Untersuchungen der Bundeswehr die Ursache des tödlichen Absturzes eines Airbus-Kampfhubschraubers in Mali im Juli 2017. Dem als vertraulich eingestuften Abschlussbericht zufolge liege weder ein technischer Defekt noch Materialversagen vor, sagte ein Vertreter aus Verteidigungskreisen in der Nacht zum Mittwoch in Berlin. Ein Mechanikerteam von Airbus habe jedoch einen Fehler gemacht, als es die Flugsteuerung am Heimatstandort der Heeresflieger im hessischen Fritzlar nach einer Reparatur neu justiert habe.

Zuvor hatte der für die Flugsicherheit bei der Bundeswehr zuständige General die Obleute des Verteidigungsausschusses des Bundestags über seinen Abschlussbericht informiert. Die beiden Piloten des Kampfhubschraubers vom Typ Tiger hatten danach trotz ihrer großen Erfahrung keine Chance, das Unglück zu verhindern. Sie kamen bei dem Absturz ...

