Gastbeitrag von Maciej Gaj Nachdem der Dow Jones Index am Montag noch ein frisches Mehrmonatstief markiert hat, drehte schlagartig das Barometer wieder zur Oberseite ab und stellte auf Tagesbasis ein astreines Reversal auf. Kurzfristig könnte dies für den Aufbau von Long-Positionen herangezogen werden. Seit dem zweiten größeren Crash in diesem Jahr tendiert der 30 Werte umfassenden Dow Jones Industrial Average (DJIA) in einer äußerst volatilen Seitwärtsbewegung, die sich bislang zwischen 24.152 und grob 26.300 Punkten abgespielt hat. Zu Wochenbeginn rutschte das Barometer aus seiner bisherigen Handelsspanne zur Unterseite heraus und markierte ein Verlaufstief bei 23.891 Punkten und somit knapp oberhalb der breiten Unterstützung von 23.524 ...

