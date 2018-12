Die Zahl der Autoverkäufe ging in China im November um 13,9 Prozent auf 2,55 Millionen Fahrzeuge zurück, wie der chinesische Branchenverband laut Medienberichten am Mittwoch mitteilte. Damit sank der Absatz auf dem weltgrößten Automarkt bereits den fünften Monat in Folge. Mehr noch: Das abgeschwächte Wirtschaftswachstum und der Handelsstreit mit den USA haben China damit den stärksten Einbruch des Autoabsatzes seit fast sieben Jahren beschert. Dem chinesischen Autobauer Geely allerdings scheint ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...