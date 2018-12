Dieter Thewes blickt auf über 20 Jahre Berufserfahrung in verschiedenen Bereichen der Extrusions- und Verpackungstechnik zurück. Er sammelte langjährige Führungserfahrung und war zuletzt Geschäftsführer bei der IMA Dairy & Food Hassia Verpackungsmaschinen, Ranstadt. "Mit Herrn Thewes haben wir einen international erfahrenen Manager gewinnen können. Insbesondere seine Erfahrungen in der Extrusionsindustrie sind für Krauss Maffei Berstorff von enormem Wert. Unter der Leitung von Herrn Thewes wollen wir die Standardisierung und Modularisierung unserer Produkte weiter ausbauen", so Matthias Sieverding, Chief Executive Officer, Krauss Maffei Berstorff. Als Mitglied der Geschäftsführung berichtet Herr Thewes direkt an Matthias Sieverding. (sf)

