PRESSEMITTEILUNG Performance-Bericht 2017 / KVG-Erlaubniserweiterung: Positive Entwicklung der INP-Gruppe Hamburg, 12. Dezember 2018 - Mit der Veröffentlichung des aktuellen Performance-Berichtes 2017 dokumentiert die INP-Gruppe die weiterhin positive Entwicklung ihres Fonds- und Immobilienportfolios. Das Leistungsspektrum als Produktanbieter und Asset Manager in der Anlageklasse Sozialimmobilien hat INP nochmals erweitert: Im Oktober 2018 erhielt die INP Invest GmbH, Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) innerhalb des INP-Konzerns, von der BaFin die Erlaubniserweiterung zur Verwaltung offener inländischer Spezial-AIF. Performance-Bericht 2017: Gesamtportfolio mit überplanmäßigen Ergebnissen Der aktuelle Performance-Bericht der INP Holding AG enthält neben den branchenüblichen Leistungskennzahlen der KVG bzw. des Initiators auch weiterhin einen detaillierten Soll-Ist-Vergleich der wesentlichen Kennzahlen der einzelnen Fondsgesellschaften. Für das gesamte INP Portfolio ergibt sich hinsichtlich Auszahlungen, Tilgung und Liquiditätsreserve zum 31. Dezember 2017 eine positive Abweichung von +0,3 % bezogen auf das Gesamtinvestitionsvolumen bzw. von +0,68 % auf das Eigenkapital der Anleger. Der Performance-Bericht 2017 ist von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und die WpHG-Konformität bestätigt worden. Ihren Wachstumskurs hat die INP-Gruppe im Jahr 2018 fortgesetzt. Der Publikums-AIF "25. INP Deutsche Pflege Portfolio" mit einem Eigenkapital in Höhe von 18,6 Mio. EUR wurde nach rund viermonatiger Vertriebszeit vollplatziert. Im Geschäftsbereich für institutionelle Investoren wurde der offene Spezial-AIF "INP Deutsche Pflege Invest" mit Kapitalzusagen in Höhe von mehr als 120 Mio. EUR ebenfalls erfolgreich platziert. Aktuell ist der Fonds mit einem Investitionsvolumen in Höhe von rund 110 Mio. EUR in zwölf Sozialimmobilien investiert. Die Auszahlungen an die Investoren erfolgten für das vergangene Geschäftsjahr wiederholt über Plan. Download: Performance-Bericht / Leistungsbilanz 2017 (PDF) KVG-Erlaubniserweiterung zur Verwaltung offener Spezial-AIF Die INP Invest GmbH, 100 %-ige Tochter der INP Holding AG und KVG gemäß §§ 20, 22 KAGB, hat ihren aufsichtsrechtlichen Tätigkeitsbereich erweitert. Die BaFin-Erlaubnis umfasst - neben der bereits seit Mai 2016 bestehenden Erlaubnis zur Verwaltung geschlossener inländischer Publikums- und Spezial-AIF - seit 18. Oktober 2018 nunmehr zusätzlich die Verwaltung offener inländischer Spezial-AIF im Segment Immobilien. Die INP-Gruppe wird ihre erfolgreichen und von vielen Investoren und Interessenten nachgefragten Produktlinien im Jahr 2019 fortsetzen. Der nächste risikogemischte Publikums-AIF, der wie die Vorgängerfonds in mehrere Sozialimmobilien an verschiedenen bundesweiten Standorten investieren wird, ist für das erste Quartal 2019 vorgesehen. Im Anlagebereich speziell für institutionelle Investoren ist im kommenden Jahr der offene Spezial-AIF "INP Deutsche Pflege Invest II" geplant. Das Zielinvestitionsvolumen des Fonds wird voraussichtlich rund 350 Mio. EUR betragen. Über die INP-Gruppe Die INP Holding AG ist ein unabhängiges, nicht börsennotiertes Unternehmen und seit der Gründung im Jahr 2005 als Anbieter alternativer Investmentfonds und als Asset Manager im Bereich der Sozialimmobilien tätig. Von der INP-Gruppe wurden bislang 25 Publikumsfonds und ein offener Spezial-AIF initiiert. Das Immobilienportfolio umfasst insgesamt 60 Sozialimmobilien, davon 54 Pflegeimmobilien und sechs Kindertagesstätten. Das Gesamt-investitionsvolumen beträgt rd. 540 Mio. EUR; der Eigenkapitalanteil beläuft sich auf mehr als 230 Mio. EUR. Weitere Informationen finden Sie unter: www.inp-gruppe.de Presseanfragen Nils Harde INP Holding AG Reeperbahn 1 20359 Hamburg Tel.: +49 (0)40 / 441 400 90 Fax: +49 (0)40 / 441 400 9200 E-Mail: n.harde@inp-gruppe.de