- Misstrauensvotum gegen Premierministerin May findet heute statt- DE30 zieht sich von der 10.900 Punkte-Marke zurück- BMW und Daimler mit gemeinsamer Carsharing-GesellschaftNach Gewinnen während der Asien-Sitzung starteten die europäischen Investoren am Mittwoch den Handel in optimistischer Stimmung. An breiter Front waren Kursgewinne zu beobachten, wobei Aktien aus Russland die einzigen Nachzügler waren. Die niederländischen Aktien stiegen am kräftigsten, gefolgt von Aktien aus Frankreich und Polen. IT- und Immobilienunternehmen sind den ersten Handelsminuten die Outperformer, während Einzelhändler und Bauunternehmen hinter den Erwartungen zurückblieben. Der jüngste Ausverkauf beim DE30 wurde bei etwa 10.600 Punkten gestoppt. Der deutsche Leitindex schaffte es später, die halbwegs ...

