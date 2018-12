Der Dezember ist für die Aktie des deutschen Biotechunternehmens MediGene (ISIN: DE000CBK1001) bislang ein äußerst finsterer Monat. seit Ende November hatte die Aktie schon in der Spitze 20 Prozent verloren. Alleine seit Mitte August hatte sich der Kurs zum Wochenbeginn halbiert. Hört das jetzt nicht langsam mal auf? Immerhin war diese Aktie noch im Februar in Richtung 20 Euro gelaufen - und jetzt das. Sind die Nachrichten denn wirklich so schlecht?

Nein, aber das Problem ist, dass es kaum Nachrichten gibt. MediGene ist ein relativ kleines Biotechunternehmen, das momentan noch recht weit von den schwarzen Zahlen entfernt ist. Der Umsatz ist geringer als der Verlust. Für Biotechunternehmen ist das nicht gerade ungewöhnlich, denn es muss viel Geld in die Hand genommen werden, viel Zeit investiert werden in diesem Bereich. Aber natürlich hoffen Anleger, ...

