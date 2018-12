Die Novo Nordisk-Aktie befindet sich trotz der momentan unruhigen Zeiten an den Börsen in einer guten Ausgangssituation. Der Kurs liegt recht mittig im Bollinger Band und auch das Jahrestief ist ein gutes Stück entfernt. Die Aktie befindet sich seit Oktober in einem Aufwärtstrend und dieser ist auf dem Weg in Richtung 330 DKK.

Aktuelles zur Aktie: Jefferies hebt das Kursziel der Aktie auf 285 DKK an!

Der Kommentar von Jefferies ist zwar durchaus positiv, aber das Kursziel liegt unter ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...