Nach der Fusion mit dem US-Konkurrenten Praxair will der Gasehersteller Linde die alte AG von der Börse nehmen - um Kosten zu sparen.

Zwei Monate nach der Fusion des Gaseherstellers Linde mit dem US-Konkurrenten Praxair will der neue Konzern die noch verbliebenen Minderheitsaktionäre ausschließen. Praxair will auch die alte Linde AG von der Börse nehmen. Das erspare Aufwand und Kosten, sagte Vorstandschef Aldo Belloni am Mittwoch auf der letzten Hauptversammlung der Linde AG in München.

