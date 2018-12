Die Borussia Dortmund-Aktie hat deutlich an Wert verloren, konnte in den vergangenen Tagen aber wieder zulegen und sich von der 100-Tagelinie absetzen. Diese hat den Kurs aufgefangen und nach oben abgelenkt. Der Relative Stärke Index war im überverkauften Bereich und deutete bereits eine Gegenbewegung an.

Aktuelles zur Aktie: Kommt nun das zweite Kaufsignal?

Beim Blick auf den Chart ist gut zu erkennen, dass der Kurs bemüht ist weiter Boden gutzumachen. Unterstützung gibt es nun womöglich ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...