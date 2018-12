Im Zuge der Energiewende soll der Bau der Stromnetze beschleunigt werden. Landwirte, deren Acker betroffen sind, sollen daher höher entschädigt werden.

Landwirte sollen beim Bau von Stromleitungen auf ihren Äckern höhere Entschädigungen bekommen. Das kündigte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Mittwoch in Berlin an. Die Entschädigungen für Landwirte würden um 25 bis 30 Prozent angehoben, sagte Altmaier.

Der

