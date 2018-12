Goldproduzent Kirkland Lake Gold (WKN A2DHRG) wird die Marke von 1 Million Unzen Gold wohl 2021 erreichen. Das jedenfalls prognostiziert das Unternehmen, das Minen in Kanada und Australien betreibt, in einem aktualisierten Produktionsplan. Der Konzern zielt auf ein konsolidiertes Produktionswachstum von 10 bis 15% pro Jahr in den kommenden drei Jahren ab. 2019 soll der Goldausstoß bei 740.000 bis 800.000 Unzen liegen, ...

