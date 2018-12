MorphoSys' Lizenzpartner Janssen gibt Ergebnisse der Phase 3-Vergleichsstudie ECLIPSE bekannt: Tremfya(R) zeigt dabei Überlegenheit gegenüber Cosentyx(R) bei der Behandlung von Schuppenflechte beim PASI 90-Wert in Woche 48 DGAP-News: MorphoSys AG / Schlagwort(e): Studienergebnisse MorphoSys' Lizenzpartner Janssen gibt Ergebnisse der Phase 3-Vergleichsstudie ECLIPSE bekannt: Tremfya(R) zeigt dabei Überlegenheit gegenüber Cosentyx(R) bei der Behandlung von Schuppenflechte beim PASI 90-Wert in Woche 48 (News mit Zusatzmaterial) 12.12.2018 / 13:36 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Planegg/München, 12. Dezember 2018 MorphoSys' Lizenzpartner Janssen gibt Ergebnisse der Phase 3-Vergleichsstudie ECLIPSE bekannt: Tremfya(R) zeigt dabei Überlegenheit gegenüber Cosentyx(R) bei der Behandlung von Schuppenflechte beim PASI 90-Wert in Woche 48 Die MorphoSys AG (Frankfurt: MOR; Prime Standard Segment, MDAX & TecDAX; NASDAQ: MOR) gab heute bekannt, dass ihr Lizenzpartner Janssen Ergebnisse der klinischen ECLIPSE-Studie veröffentlicht hat. Die Ergebnisse zeigten eine Überlegenheit von Tremfya(R) (Guselkumab) gegenüber Cosentyx(R) (Secukinumab) bei der Behandlung von Erwachsenen mit mittelschwerer bis schwerer Schuppenflechte (Plaque-Psoriasis) im Hinblick auf das primäre Studienziel, die Ermittlung des PASI 90-Ansprechens der Patienten in Behandlungswoche 48. Laut Janssens heutiger Pressemitteilung zeigten die Daten der multizentrischen, randomisierten, doppelblinden direkten Vergleichsstudie ECLIPSE, dass 84,5 Prozent der Patienten, die mit Tremfya(R) behandelt wurden, in Woche 48 eine mindestens 90%ige Verbesserung der Symptome und des Ausmaßes der Erkrankung im Vergleich zu Beginn der Behandlung erreicht haben (PASI-90 Wert; PASI = Psoriasis Area Severity Index), verglichen mit 70,0 Prozent der Patienten, die mit Cosentyx(R) behandelt wurden (p ISIN DE0006632003 AXC0165 2018-12-12/13:37