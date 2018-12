Vielleicht ist es gar keine so schlechte Idee der ProSiebenSat.1 Media SE, mit einem Teil der vorhandenen liquiden Mittel eigene Aktien zurückzukaufen. Die Aktie steht schließlich in der Nähe ihres 12-Monats-Tiefs und hat auf 3-Jahres-Sicht sogar rund zwei Drittel an Kurswert abgegeben. Insofern lässt sich argumentieren, dass eigene Aktien derzeit relativ günstig zurückgekauft werden können. Doch sah der Kurs auch schon vor Monaten für einige "günstig" aus - und letztlich ging es immer weiter ... (Peter Niedermeyer)

