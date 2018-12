Das lange Warten hat endlich ein Ende. Seit dieser Woche ist Apple mit seinem bargeld- und kontaktlosen Zahlsystem Apple Pay auch in Deutschland am Start. Google war mit seinem Dienst dem großen Rivalen ja im Juni dieses Jahres schon zuvor gekommen. Künftig können wir also mit dem Smartphone oder auch der Apple Watch an immer mehr Kassen dieses Landes zahlen, ohne unsere EC- oder Kreditkarten zücken zu müssen. Interessanterweise setzen beide Giganten dabei auf die App von WireCard namens "boon". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...