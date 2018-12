Das Auswärtige Amt hat in den letzten Monaten über 1500 Visa für den Familiennachzug von Flüchtlingen erteilt. Angestrebt sind 1000 Visa pro Monat.

Der Familiennachzug bei Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus hat in den vergangenen Wochen Fahrt aufgenommen. Zwischen dem Inkrafttreten der Neuregelung im August und Ende November seien 1562 Visa erteilt und ausgegeben worden, teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Mittwoch in Berlin mit. Anfang November hatten erst 786 Angehörige ein Visum zur Einreise nach ...

