Deutsche Bank und Commerzbank vor Fusion? >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Euro Manganese Inc. veröffentlicht ... » FreeMove launcht Flex Profiles, einen ... Deutsche Bank und Commerzbank vor Fusion? | Aktien News | boerse.ARD.de Aktien der Deutschen Bank im Dax und der Commerzbank im MDax legten am späten Nachmittag kräftig zu. Ein Zusammenschluss der Institute rückt einem Medienbericht zufolge näher. Die Bundesregierung intensiviere ihre Bemühungen, um eine Fusion zu erleichtern, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...