Das hat geklappt: Am Dienstag meldete die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (kurz "Aurelius"), dass die Übernahme eines norwegischen Großhändlers namens Hellanor erfolgreich abgeschlossen ist. Hellanor (Firmensitz "Skytta bei Oslo" in Norwegen) ist laut Aurelius der "zweitgrößte Großhändler für Automotive-Ersatzteile in Norwegen" mit ca. 250 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2017/2018 soll Hella einen Umsatz von ca. 70 Mio. Euro erzielt haben. Diese Übernahme kommt nicht überraschend - ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...