Pantaflix hat Anfang vergangener Woche seine Umsatz- und Ergebnisprognose reduziert. Nachdem bislang von einem signifikanten Umsatzwachstum ausgegangen wurde, plant das Unternehmen trotz Umsatzverschiebungen zweier bereits abgeschlossener Projekte weiterhin mit einem signifikant steigenden, zweistelligen Umsatzwachstum. Die Verschiebung betreffen hierbei Umsätze im zweistelligen Millionenbereich. Da Pantaflix nach HGB bilanziert, ist keine Umsatzrealisierung nach Projektfortschritt möglich, sondern erst nach Abschluss bzw. Abnahme durch den Kunden/Partner. Ich schätze die Umsatzverschiebungen dabei auf eine Größenordnung zwischen 15-20 Mio. €, sodass das verbleibende Umsatzwachstum weiter als sehr gut bezeichnet werden kann. Meinen Schätzungen zu Folge werden in diesem Jahr "You are Wanted" (2. Staffel), "100 Dinge", "Beat" und "Dem Horizont so nah" im Umsatz realisiert. Die beiden Projekte "Resistance" und "Am Ende Legenden (AT)" würden entsprechend in 2019 umsatzwirksam. Dem fehlenden Umsatz stehen allerdings die bereits entstandenen Kosten der Produktion entgegen, weshalb das Management die Ergebnisprognose senken musste. So wird nun mit einem EBIT im Bereich von -7 bis -9 Mio. € gerechnet, nachdem zuletzt eine Verbesserung beim Ergebnis (2017: 2,2 Mio. €) in Aussicht gestellt wurde. Allerdings dürfte dieser negative Effekt im kommenden Effekt mit entsprechend positiven Ergebniseffekten einhergehen.



