Der Kurs der Lufthansa-Aktie stand zuletzt kurz vor einem Austritt aus der Ichimoku-Wolke, doch davor prallte der Kurs am Span A nach oben ab. Die Zukunftswolke wechselte gerade erst wieder in einen bullischen Zustand. Die Standard-Linie überholte in diesem Monat den Kurs der Lufthansa-Aktie. Zuletzt deutete viel auf die Bildung eines Death Cross hin, letzten Endes kam es aber doch nicht dazu. Die verzögerte Linie befindet sich knapp über dem Kurs, jedoch unterhalb der Wolke. Daraus ergibt sich ... (Johannes Weber)

