Die K+S-Aktie befindet sich seit dem Sommer in einer anhaltenden Abwärtsbewegung. Alle Versuche der Käufer, diese aufzubrechen, scheiterten in den letzten Monaten an der fallenden 50-Tagelinie. Sie hat auch den jüngsten Angriff der Bullen gestoppt und diese wieder in die Flucht geschlagen.

Der kurze, aber auch recht steile Anstieg seit dem Tief vom 28. November bei 14,60 Euro an die 50-Tagelinie, ist deshalb nur als eine zwischengeschaltete Korrektur in einem intakten Abwärtstrend zu werten. ... (Dr. Bernd Heim)

