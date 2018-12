(Wiederholung: Berichtigung Vorname des Pariser Antiterror-Staatsanwalts, dieser muss lauten "Rémy" rpt. "Rémy".)

STRASSBURG (dpa-AFX) - Bei dem tödlichen Anschlag in Straßburg sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Eine weitere Person sei hirntot, sagte der Pariser Antiterror-Staatsanwalt Rémy Heitz am Mittwoch in der elsässischen Metropole. Zwölf Menschen wurden verletzt, sechs von ihnen sehr schwer./nau/DP/jha

AXC0313 2018-12-12/21:23