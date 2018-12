Theresa May gewinnt das Misstrauensvotum in ihrer Fraktion. Damit behält sie auch ihr Amt als Premierministerin, kündigt aber ihren Rückzug an.

Die britische Premierministerin Theresa May hat die Misstrauensabstimmung um ihr Amt als konservative Parteichefin gewonnen. Das teilte der Vorsitzende des zuständigen Parteikomitees, Graham Brady, am Mittwochabend nach Auszählung der Stimmen um 22 Uhr mit.

Bis 21 Uhr hatten die Abgeordneten der Tory-Fraktion ihr Votum über ihre Parteichefin abgegeben. 48 Tory-Abgeordnete hatten mit ihrer Forderung nach einem Rücktritt Mays die innerparteiliche Misstrauensabstimmung durchgesetzt. May benötigte mindestens 158 Unterstützer in den eigenen Reihen, um an der Spitze der Konservativen Partei zu bleiben. Bei einem klaren Misstrauensvotum der Tories wäre sie auch im Amt der Premierministerin nicht mehr zu halten gewesen. Als sich am Abend nach Umfragen unter den Abgeordneten eine deutliche Mehrheit für den Verbleib Mays abzeichnete, verzeichnete das britische Pfund am Devisenmarkt den höchsten Anstieg seit einem Monat.

Kurz vor dem Beginn des Wahlgangs hatte sich die Regierungschefin mit einer Ansprache an ihre Parteifreunde gewandt. "Kraftvoller und bewegender Moment", schrieb ein konservativer Abgeordneter auf Twitter über den Auftritt Mays hinter verschlossenen Türen. Mehrere Minister berichteten, May habe in Aussicht gestellt, bei der nächsten regulären Parlamentswahl 2022 nicht mehr anzutreten. Zuvor hatte sie nochmals deutlich gemacht, was bei der Misstrauensabstimmung auf den Spiel steht. Es gelte, die Hoheit über den Brexit nicht der Opposition zu überlassen.

Theresa Mays großer Lebenstraum war es von klein auf, Premierministerin zu werden. Das war der Pfarrerstochter aus der Provinz nicht unbedingt in die Wiege gelegt. Ehrgeizig, aber niemals charismatisch arbeitete sich die inzwischen 62 Jahre alte Politikerin Stück für Stück hoch. Im Juli 2016 nach dem knappen Brexit-Votum der Briten hatte sie ihr Ziel erreicht: Sie beerbte den zurückgetretenen David ...

