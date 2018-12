medical columbus AG: MEDIQON medical columbus GmbH pland Kaufvertrag zum Erwerb der wesentlichen Vermögenswerte der Röming Schneider Strategie GmbH (RSS GmbH) DGAP-Ad-hoc: medical columbus AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Strategische Unternehmensentscheidung medical columbus AG: MEDIQON medical columbus GmbH pland Kaufvertrag zum Erwerb der wesentlichen Vermögenswerte der Röming Schneider Strategie GmbH (RSS GmbH) 13.12.2018 / 08:29 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Vorstand und Aufsichtsrat der Medical Columbus AG haben heute beschlossen, einem Kaufvertrag zum Erwerb der wesentlichen Vermögenswerte der Röming Schneider Strategie GmbH (RSS GmbH) durch die MEDIQON Medical Columbus GmbH, 51% Tochtergesellschaft der Medical Columbus AG, zuzustimmen. Die Unternehmensberatung RSS GmbH unterstützt Krankenhäuser im Bereich Medizin- und Finanzcontrolling und verfügt hierzu über ganzheitliche Konzepte zur strategischen Ausrichtung und Steuerung von Krankenhäusern, einen umfassenden Regelkatalog, jahrelange Beratungs- und Kodierexpertise sowie einen etablierten Mitarbeiter- und Kundenstamm. Die beiden Geschäftsführer Sven Röming und Dirk Schneider und ihr Team sollen die MEDIQON Medical Columbus GmbH verstärken und zukünftig gemeinsam am Markt auftreten. Ziel der Transaktion ist es, das Lösungsspektrum der MEDIQON deutlich auszuweiten, die gemeinsamen Konzepte und Regelwerke in die Software der MEDIQON zu überführen und damit Krankenhäusern leistungsstarke Lösungen für ihren Erfolg anzubieten. Es ist geplant, dass die Akquisition bereits ab dem ersten Jahr einen positiven Beitrag zum Ergebnis liefert. Der Kaufpreis besteht überwiegend aus einer Bar- und zu einem geringeren Teil aus einer Aktienkomponente, und liegt im niedrigen einstelligen Millionenbereich. Der Vollzug (Closing) wird zu Beginn des Jahres 2019 erwartet. 13.12.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: medical columbus AG Herzog-Adolph-Strasse 7 61462 Königstein im Taunus Deutschland Telefon: +49 (0) 6174-9617-18 Fax: +49 (0) 6174-9617-44 E-Mail: isenberg@medicalcolumbus.de Internet: www.medicalcolumbus.de ISIN: DE0006618309 WKN: 661830 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 757595 13.12.2018 CET/CEST ISIN DE0006618309 AXC0042 2018-12-13/08:29