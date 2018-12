THERESA MAY GEWINNT TORY-MISSTRAUENSVOTUM Novartis bekommt EU-Zulassung für Xolair zur Selbstmedikation Airbus-Chef Tom Enders: Kampfjet auch nach Brexit mit Briten bauen, Interview, Augsburger Allgemeine An Real sollen sechs potenzielle Käufer interessiert sein, darunter auch Rivale Kaufland, HB, S. 20 Scout24 AG beruft zwei neue Vorstandsmitglieder Godewind Immobilien AG beschließt Aktienrückkaufprogramm EU will Fluggesellschaften besser vor unfairer Konkurrenz schützen Linde schließt Minderheitsaktionäre aus Siemens sticht Bombardier bei kanadischem Großauftrag aus Cevian will mit Rückendeckung der Krupp-Stiftung Martina Merz zur Aufsichtsratsvorsitzenden bei Thyssenkrupp machen Tom Tailor erneut mit Gewinnwarnung - Bonita-Verkauf möglich ...

