Das Versorgungsunternehmen EVN hat Jahreszahlen vorgelegt. Die Umsatzerlöse der EVN gingen im Geschäftsjahr 2017/18 in Summe um 6,5 % auf 2.072,6 Mio. Euro zurück. Hauptgründe dafür seien die im Vergleich zum Vorjahr geringere Vermarktung von Strom aus thermischer Produktion, Bewertungseffekte aus Absicherungsgeschäften, ein Rückgang im Erdgashandel sowie temperaturbedingte Mengeneffekte, vor allem in Südosteuropa gewesen, wie das Unternehmen erklärt. Zudem ging der Umsatz im internationalen Projektgeschäft zurück. Umsatzzuwächse seien in der erneuerbaren Stromerzeugung, der Bereitstellung von Reservekapazität zur Netzstabilisierung und in der Wärmeversorgung zu verzeichnen gewesen, wie es heißt.. Der Aufwand ...

