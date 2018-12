Tagesgewinner war am Mittwoch SolarWorld mit 30,43% auf 0,08 (33% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 5,19%) vor Steinhoff mit 19,21% auf 0,12 (60% Vol.; 1W 1,77%) und Thomas Cook Group mit 16,36% auf 29,44 (142% Vol.; 1W -14,42%). Die Tagesverlierer: FE Ltd mit -12,50% auf 0,01 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 0,00%), Under Armour mit -10,44% auf 19,81 (304% Vol.; 1W -15,12%), European Lithium mit -6,41% auf 0,07 (27% Vol.; 1W -7,59%) Die höchsten Tagesumsätze hatten GlaxoSmithKline (65103,84 Mio.), HSBC Holdings (37132,61) und BP Plc (31617,81). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei Aurora Cannabis (494%), Hanwha Q Cells (410%) und Atrium (390%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist GVC ...

