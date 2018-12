Berichte um eine mögliche Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank stützen am Donnerstag deren Aktien und den Dax. Nur ein kurzer Aufschwung, warnen Experten.

Der deutsche Leitindex ist am Donnerstagmorgen mit einem leichten Plus in den Handel gestartet. Zur Börseneröffnung notierte er bei 10.978 Punkten. Der Dax profitierte dabei von Berichten über eine mögliche Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank.

Danach will die Bundesregierung zur Lösung der Probleme bei der Deutschen Bank beitragen und nimmt zu diesem Zweck Möglichkeiten ins Visier, eine Fusion mit der Commerzbank zu erleichtern. Konkret nannte die Nachrichtenagentur Bloomberg Überlegungen, wie steuerliche Nachteile einer Fusion abgemildert werden könnten.

Die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank legten zum Handelsstart kräftig zu. Bereits am Mittwoch waren sie um mehr als fünf Prozent nach oben geschnellt - der deutsche Leitindex schloss schließlich mit 1,4 Prozent im Plus bei 10.929 Punkten.

Auch die Flaute der vergangenen Woche dürfte dem Dax Auftrieb gegeben haben. "Der Deutsche Aktienindex war nach dem jüngsten Ausverkauf reif für eine Gegenbewegung zurück nach oben", sagte Andreas Bühler vom Magazin Index-Radar bereits am gestrigen Mittwoch. "Diese kann den Markt bis 11.000 oder im Idealfall sogar fast 12.000 Punkte steigen lassen. Am generellen Trend ändert sich dadurch aber leider nichts."

Denn übergeordnet ist der Trend an der Frankfurter Börse abwärtsgerichtet. "Ein paar Tage mit grünen Vorzeichen ändern an dieser Tatsache nichts", meinen auch die Analysten der Brokers CMC Markets.

Auch für den Verhaltensökonom Joachim Goldberg, der für die Börse Frankfurt eine Umfrage zur Börsenstimmung auswertet, spricht wenig für weiter steigende Kurse. "Vieles spricht außerdem dafür, dass die Erholung von den Jahrestiefs des vergangenen Montags hausgemacht ist", schreibt er in seiner Analyse vom gestrigen Mittwoch. "Da aktuell kaum internationale Kapitalzuflüsse zu erwarten sind, besteht die Gefahr, dass das derzeitige Aufbäumen des Dax nichts weiter als ein Strohfeuer ist."

Am Donnerstagnachmittag richten Investoren ihre Aufmerksamkeit auf die Pressekonferenz von EZB-Chef Mario Draghi. Er wird voraussichtlich das Ende der Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank zum Jahresende verkünden. Börsianer

