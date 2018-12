Im Fall der festgenommenen Huawei-Finanzchefin gerät Kanada ins Kreuzfeuer zwischen China und den USA: China nimmt einen zweiten Kanadier in Haft.

Die Spannungen zwischen China und Kanada drohen sich noch einmal zu verschärfen. Die Beziehungen der Länder sind ohnehin schon durch die Affäre um die Finanzchefin des chinesischen Telekom-Riesen Huawei, Meng Wanzhou strapaziert. Jetzt wurde in Volksrepublik ein zweiter Kanadier festgenommen.

Wie bereits dem Ex-Diplomaten Michael Kovrig wird auch dem Korea-Experten Michael Spavor vorgeworfen, "in Aktivitäten verwickelt zu sein, die die nationale Sicherheit gefährden". Das berichtete die Nachrichtenagentur China News Service am Donnerstag unter Hinweis auf das Staatssicherheitsbüro in Dandong an der nordkoreanischen Grenze.

Das Vorgehen wird von Beobachtern als mögliche chinesische Vergeltung für die Festnahme der Tochter des Huawei-Gründers Ren Zhengfei in Kanada auf Antrag der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...