Die Analysten der Erste Group rechnen 2019 mit einer Erholung der Aktienmärkte: "Der ATX befindet sich so wie die meisten anderen europäischen Indizes aktuell in einem Abwärtstrend, ein Boden ist noch nicht gefunden. Für die ersten Monate des Jahres 2019 ist eine defensive Ausrichtung des Portfolios wahrscheinlich kein Nachteil", meint Christoph Schultes, Chief Equity Analyst Österreich, "danach wird sich der Blick wieder mehr auf fundamentale Daten richten. Für einige - auch zyklische - Titel sehen wir bereits jetzt gute Einstiegsgelegenheiten, dennoch sollte das Ende der Konsolidierungsphase abgewartet werden." Die Aktie der CA Immo befindet sich nach wie vor auf der Favoritenliste, Grundstücksreserven in den Deutschland und ...

