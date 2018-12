Gestern berichtete der Nachrichtensender Bloomberg, dass man erfahren habe, dass die Bundesregierung hinter den Kulissen forciert an einer Fusion der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008) mit der Commerzbank arbeiten würde. Schlagartig schossen beide Aktien nach oben. Denkbar, ja sogar eher wahrscheinlich, dass da gestern und auch heute, in erneut steigende Kurse hinein, vor allem zwei Gruppen zugriffen bzw. noch zugreifen:

Trader, die diese Chance nutzen und Leerverkäufer, die sicherheitshalber mal Gewinne mitnehmen und durch ihre Eindeckungen die Kurse höher ziehen auf der einen Seite und ausländische Investoren auf der anderen Seite. Denn letztere könnten die Gemengelage nicht so überblicken wie hiesige Investoren. Diese Nachricht ist an sich ist schließlich seltsam: Die Bundesregierung KANN ja keine Fusion dieser beiden Geldhäuser "machen". Der Bund hält gut 15 Prozent an der Commerzbank, ein Erbstück aus der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...