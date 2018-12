Ob beleuchtete Schulranzen oder Beiträge zum autonomen Fahren - bei Osram sind viele Neuerungen rund ums Thema Licht kürzlich auf den Markt gekommen oder in der Pipeline. So breit das Portfolio, so breit ist auch die Consumer Electronics Show CES 2019 Anfang Januar in Las Vegas aufgestellt. Sie gilt als eine der weltgrößten Messen für Unterhaltungselektronik, und Osram präsentiert dort neueste Technologien in den Bereichen Mobilität, Vernetzung, Sicherheit sowie Gesundheit. Und sogar Landwirtschaft ... (Achim Graf)

