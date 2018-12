Kapsch TrafficCom Australia Pty Ltd hat von CPB Contractors John Holland Joint Venture (CPBJH JV) den Zuschlag zur Lieferung des Straßenmautsystems für das West Gate Tunnel Project (WGTP) in Melbourne erhalten. Ein weiteres Projekt wurde von Lendlease Samsung Bougyues Joint Venture (LSB JV) in Auftrag gegeben. Hier liefert Kapsch das Straßenmautsystem für den Hauptverbindungstunnel, der im Rahmen des WestConnex-Programms (Stufe 3A) zwischen den Autobahnen M4 und M5 in Sydney entsteht. Die Aufträge umfassen in beiden Fällen die Konzeption, Lieferung, Installation und Inbetriebnahme des Straßenmautsystems für diese zwei großen Straßeninfrastrukturprojekte. Der Gesamtauftragswert liegt bei über 20 Mio. Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...