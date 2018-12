Bhutan besteht größtenteils aus Wald, das schreibt seine Verfassung vor. Aber auch als Land, das mehr Kohlendioxid schluckt als ausstößt, bekommt es die Folgen des Klimawandels immer deutlicher zu spüren.

Die Menschheit überlässt der Natur in Bhutan größtenteils das Feld. Nur an wenigen Stellen hat sie sich in Form von kleinen Städten, Serpentinenstraßen oder Reisfeldern an den Berghängen und in den Tälern breitgemacht.

Das buddhistische Himalaya-Königreich ist ähnlich groß wie Nordrhein-Westfalen und hat in etwa die gleiche Einwohnerzahl wie Frankfurt am Main. Mehr als zwei Drittel des Landes sind von Wald bedeckt. Laut Verfassung müssen es immer mindestens 60 Prozent sein. Industrie gibt es kaum.

Bhutan gilt als einziges klimaneutrales Land der Welt. Seine Absichtserklärung vor drei Jahren in Paris, klimaneutral zu bleiben, wurde von einigen Experten als ambitioniertestes Versprechen aller Teilnehmer der Klimakonferenz bewertet.

Bhutan ist nach eigenen Angaben jedoch nicht nur CO2-neutral, sondern sogar CO2-negativ - der Wald schlucke dreimal so viel Kohlendioxid wie das Land ausstoße. Mit anderen Worten: Weniger schuld am Klimawandel als Bhutan kann ein Land kaum sein. Und doch ist es für die Folgen besonders anfällig.

"Man kann es mit bloßem Auge erkennen", sagt Dasho Benji, ein Umweltschützer, früherer UN-Botschafter in Genf und enger Berater des ehemaligen Königs, dessen Sohn nun herrscht. "Manche der Berggipfel waren früher wunderschön mit Schnee bedeckt. Jetzt ist da nur noch schwarzes Gestein." Auch die niedrigeren Pegel der Flüsse und das Verschwinden der Gletscher könne jeder sehen, so Benji.

Bhutan stillt seinen Energiebedarf fast ausschließlich mit Wasserkraft - und füllt damit auch die Staatskasse, denn ein großer Teil des Stroms wird ...

