Die Tenkan-Linie hat die Kijun-Linie von oben nach unten geschnitten und so zu einem Death Cross (bärisches Signal) geführt. Der CCI zeigt einen überverkauften Bereich an. Der Kurs der HeidelbergCement-Aktie befindet sich unter der Wolke und auch unter der Kijun-Linie. Ferner liegt auch die Chikou-Linie in einem bärischen Bereich unter der Wolke und auch unter dem Kurs. Das Momentum weist auf eine Verkaufs-Situation hin, der Indikator befindet sich im negativen Bereich. Allerdings scheint sich ... (Johannes Weber)

