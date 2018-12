DAX - An der 11.000 zurückgewiesen.

Henry Philippson,

Der DAX eröffnet heute Morgen - wie so oft in den vergangenen Tagen - mit einer Eröffnungskurslücke in den Handelstag, diesmal wieder auf der Oberseite. Knapp unterhalb der 11.000 Punkte-Marke geht den Bullen allerdings die Luft aus und es kommt zu einem Rücksetzer von gut 100 Punkten.



Die 11.000er Marke war für die Bullen heute eine Nummer zu groß. Gut 400 Punkte über dem Wochentief bei 10.585 Punkten vom Montag haben die Bullen sich aber auch erst einmal eine Verschnaufpause verdient, zumal die Vorgaben aus Übersee etwas unklar waren.

Im Bereich 10.980/99 Punkte hat sich somit ein kurzfristig relevanter Widerstand herausgebildet. So lange dieser nicht überwunden ist, überwiegen tendenziell die Abwärtsrisiken in den Bereich um 10.800 Punkte.

Erst ein Stundenschlusskurs oberhalb von 11.000 Punkten bringt den Bullen aus technischer Sicht neuen Rückenwind. Dann wäre sogar die 11.200er Marke wieder denkbar. Ein Schönes Wochenende Allen Lesern!

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 15.11.2018 - 13.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2013 - 13.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

