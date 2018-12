Während Thomas Cook in die roten Zahlen gerutscht ist, kann Tui sich freuen: Das Unternehmen hat 14 Prozent mehr verdient als im Vorjahr.

Dank guter Geschäfte mit eigenen Hotels und Kreuzfahrten hat der weltgrößte Reisekonzern Tui den heißen Sommer in Europa verkraftet. Zwar verbrachten viele Menschen die sonnigen Monate zu Hause, statt in die Ferne zu fliegen.

Trotzdem verdiente Tui im abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende September 733 Millionen Euro - fast 14 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Preiskampf im Last-Minute-Geschäft und das Flugchaos hinterließen in der klassischen Pauschalreise-Sparte aber Spuren.

An der Börse kamen die Nachrichten gut an. An der Londoner Börse legte die Tui-Aktie am Donnerstagmorgen um sechs Prozent zu und war damit stärkster Wert im britischen Leitindex FTSE 100. Im laufenden Jahr war der Kurs allerdings um ...

