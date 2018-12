Mexus Gold US meldete heute erste Ergebnisse für drei von neun Bohrungen in der Mine Santa Elena. Sie durchschnitten die Julio-Ader auf einer geringen Tiefe (17 - 39 m) und erfassten eine neue deckungsgleiche Scherzone in diesem Bereich.



Aus früheren Oberflächen- und Untertageproben ist bekannt, dass die Julio-Ader Gold und Silber mit wirtschaftlichen Nutzen enthält. Diese Phase der Bohrungen prüft nur einen 200 m langen Bereich einer schätzungsweise 3.000 m langen, flachen Scherzone und eines 200 m langen Abschnitts der mineralisierten Julio-Quarzader.



Die Bohrergebnisse lauten u. a. wie folgt:



? Bohrloch 1: 0,2 g/t Gold über 1 m und 34,4 g/t Silber über 0,90 m ? Bohrloch 2: 6,28 g/t Gold und 21,3 g/t Silber über 1 m ? Bohrloch 3: 0,3 g/t Gold und 0,5 g/t Silber über 0,5 m



