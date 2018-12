Zürich (awp) - Die Börsenbetreiberin Six hat ein Support-Tool im Schweizer Primärmarkt für Anleihen lanciert. Über den sogenannten "Six Deal Pool" haben CS, Raiffeisen und UBS am heutigen Donnerstag in einer ersten Transaktion die Informationen zur jüngste Anleihenemission der Pfandbriefbank mit einem Platzierungsvolumen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...