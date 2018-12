Die Aktie von Wirecard hat in einem an sich starken Umfeld am gestrigen Handelstag fallende Notierungen hinnehmen müssen. Der Wert musste einen Abschlag von fast 1 % verkraften, wobei die Kurse in den letzten Stunden noch einmal deutlich stärker wurden. Letztlich bleibt die Aktie damit aber im charttechnischen Abwärtstrend, auch wenn dieser vergleichsweise knapp ausfällt. Erst ab Notierungen von 145 bis zu 150 Euro wäre der Wert wieder zurück in einem Aufwärtstrend. 130 Euro sollten nach unten ... (Frank Holbaum)

