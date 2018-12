Am Mittwoch erlebte die Deutsche Bank-Aktie einen massiven Ausbruch nach oben. Der Wert konnte ein Plus von fast 8 % für sich vereinnahmen und befindet sich auf dem direkten Weg, die Marke von 8 Euro wieder zu erobern. Das wäre ein erster Schritt raus aus dem charttechnischen Desaster, heißt es. Nur: Die Gewinne sind aufgrund eines Gerüchtes entstanden. So soll die Fusion mit der Commerzbank doch möglich sein, hieß es nun. Dies beflügelte die Kursphantasie. Noch immer aber ist der Wert schwer ... (Frank Holbaum)

