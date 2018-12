Die Deutsche Bank ist laut eigenen Angaben mit dabei - bei Apple Pay! Man bringe den eigenen Kunden Apple Pay, womit "mobiles Bezahlen einfach, sicher und vertraulich" werden soll - und "schnell und unkompliziert". Die Abwicklung soll demnach so sein, dass Kunden der Bank die sogenannte "Deutsche Bank Card Virtual" in der App der Deutschen Bank beantragen können. Die Karte soll dann am nächsten Tag genutzt werden können - bald soll das "auch in Echtzeit möglich sein". So können dann Apple-Pay-Transaktionen ... (Peter Niedermeyer)

