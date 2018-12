Die Dürre im vergangenen Sommer schlägt bei den Bauern schwer zu Buche. Rund 8000 Betriebe haben staatliche Dürrehilfe beantragt. Auf die Lebensmittelpreise hatte der trockene Sommer aber kaum Einfluss.

Der Dürresommer 2018 hat nach Einschätzung der Bauern kaum Auswirkungen auf die Verbraucherpreise in Deutschland. "Es gibt keinen signifikanten Anstieg der Lebensmittelpreise bedingt durch die Dürre", sagte der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, am Donnerstag in Berlin. Für die Landwirte sehe es dagegen schlechter aus: Die Schäden ...

