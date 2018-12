Auch wenn das Pfund etwas Auftrieb hat - Experten rechnen nicht damit, dass es so bleibt. Denn die Gefahr eines ungeordneten Brexits besteht weiterhin.

Die vorerst abgewendete Regierungskrise in Großbritannien hat dem Pfund Sterling am Donnerstag etwas Auftrieb gegeben. Die Währung des Vereinigten Königreichs verteuerte sich nach dem von der britischen Premierministerin Theresa May überstandenen Misstrauensvotum um 0,4 Prozent auf 1,2685 Dollar. Vor der Abstimmung am Mittwochabend war das Pfund auf ein 20-Monats-Tief von 1,2477 Dollar gefallen. ...

