Der Ziegelriese Wienerberger kauft über die US-Tochter General Shale den Hersteller Watsontown Brick in Pennsylvania und weitet damit seine Präsenz in den USA aus. Derzeit betreibe der österreichische Konzern in Nordamerika 37 Vertriebs- und Produktionsstandorte mit rund 1.350 Mitarbeitern, wie aus einer Aussendung von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...