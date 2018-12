Das Messprinzip wird neben Power-off-Test oftmals auch Analoge Signatur-Analyse (ASA) oder U/I-Test genannt. Das Messgerät (Tracker) prägt am Messpunkt ein Sinussignal ein und erfasst gleichzeitig den Strom via Shunt-Widerstand und den Spannungsabfall. Vergleichbar mit dem XY-Modus eines Oszilloskops wird eine Strom-über-Spannung-Kennlinie (auch Signatur genannt) dargestellt. Bei diskreten Bauteilen entspricht die Signatur den bekannten Kennlinien, zum Beispiel eine Ursprungsgerade bei Widerständen, eine Hysterese bei Spulen oder eine Dioden-Kennlinie. In einem realen Netzwerk ist die Signalantwort eine komplexe Überlagerung dieser Kennlinien.

Die Strategie der Fehlersuche folgt nicht dem funktionellen Verlauf des Schaltplans. Das Modul bleibt ausgeschaltet (Power-off-Test), damit die Antwort auf das eingespeiste Testsignal nur durch die passive elektronische Charakteristik des Prüflings definiert wird. Diese entspricht der komplexen Impedanz Z am Frequenzpunkt. Die erzeugte Kennlinie des Netzwerkpunkts wird mit der funktionierenden Referenz verglichen und weist bei starker Abweichung auf einen Fehler im Netzwerk hin. Nun gilt es, die defekte Komponente zu isolieren, indem die Kennlinienform analysiert und vielleicht durch weitere Messungen ergänzt wird. Typische Fehler werden nachfolgend beschrieben.

Analyse typischer Fehler und Nutzung der Messparameter

Die Parameter Frequenz, Spannung, Impedanz des Quellsignals und vor allem die Schaltschwellen der Signalüberwachung müssen richtig eingestellt werden, um aussagefähige Ergebnisse zu erhalten und den Prüfling nicht zu beschädigen. Der Stromschutz ist einstellbar, um an die verschiedenen Bauteilefamilien anpassbar zu sein (MOS und so weiter).

Bei einem Kurzschluss mit Masse beziehungsweise einem offenen Kontakt besteht die Gefahr, diesen Fehler mit einem erwarteten sehr hohen Widerstand beziehungsweise einem sehr kleinen Widerstand zu verwechseln (siehe Beispiel Nr. 1+2 in Bild 3). Es ist daher gut, die Impedanz des Messgerätes an die Situation am Messpunkt im Nicht-Fehlerfall anzupassen. Dies führt zu einem besseren Verhältnis des aktuellen Prüflingswiderstands zur Impedanz der Quelle, weshalb die sichtbare Kennlinie bei einem erwarteten kleinen Widerstand flacher ausfallen wird und daher von der vertikalen Kennlinie des Kurzschlusses unterschieden werden kann. Analog dazu wird ein großer Widerstand im DUT (Device Under Test) eine hoch eingestellte Impedanz erfordern, um die "Auflösung" an der horizontalen Linie zu verbessen.

Wenn sich Dioden am Messpunkt befinden, dann empfiehlt es sich, die Spannung zu erhöhen, um den Durchbruch der Dioden-Kennlinie zu erkennen. Die Wechselspannung macht die Eigenschaften ...

