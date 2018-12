Der Stahlkonzern hat seine Anteile an Europas größter Kupferhütte wieder aufgestockt. Es soll sich allerdings um eine reine Finanzbeteiligung handeln.

Der Stahlkonzern Salzgitter hat seinen Anteil an Europas größter Kupferhütte Aurubis wieder auf eine Sperrminorität angehoben. Salzgitter erhöhte seine Beteiligung um rund fünf Prozent und kommt nun auf etwas mehr als 25 Prozent an dem Hamburger Unternehmen, wie am Donnerstag aus einer Stimmrechtsmitteilung von Aurubis hervorging. Eine Salzgitter-Sprecherin sagte, ...

